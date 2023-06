Serie B, medie spettatori più alte, in qualche caso, della A…

Le note dolenti

Venezia e Sudtirol, rispettivamente 8° e 6°, hanno tenuto medie spettatori da zona Playout e addirittura retrocessione, piazzandosi in fondo alla classifica come Squadre con minor numero di spettatori al seguito e nonostante, come detto, un campionato di vertice in odore di Promozione in A. Quindi molto male Venezia e Sudtirol con medie spettatori da 4.560 e 4.429, quando quella della categoria dovrebbe aggirarsi intorno alle 10.500 presenze a partita.

Media presenze della categoria: 10.487

Media capienza Stadi: 21.638

Eccedenza media dei posti rispetto alle presenze: 11.151

Media percentuale sfruttata delle strutture: 53%

I complimenti quindi a:

- Genoa, che ha tutto. Stadio forse da ritoccare, ma sicuramente tra i migliori d'Italia e certamente da Serie A, con una capienza perfetta che è stata colmata per tutto l'anno al 78%.

- Bari, che ha tenuto una media spettatori straordinaria e di pochissimo al di sotto di quella del Genoa, anche se tuttavia, la nota dolente è proprio lo Stadio, che sovradimensionato, nonostante la generosità del Pubblico, non è stato mediamente colmato oltre il 41%.

- Palermo, ottimo (ma il Palermo per Stadio e Pubblico dovrebbe stazionare stabilmente in serie A). Stadio Barbera riempito mediamente al 56% nonostante una stagione partita molto male da part della squadra e terminata al 9° posto.

- Cagliari, ottima statistica di posti occupati durante l'anno. Addirittura la migliore media si tutta la serie B con l'82%. C'è da dire che la Domus Arena è piuttosto piccolina. Tuttavia il progetto è perfetto. Uno stadio a Misura di numero spettatori, sempre pieno, che da un colpo d'occhio esteticamente gradevolissimo e di sicuro un'arma in più per chi ci gioca come stadio di casa.

- Frosinone, che con oltre il 69% e quindi una media da 11.322 spettatori a partita, ha riempito lo Stirpe, rivelatasi l'arma vincente per il 3° ritorno in serie A in pochi anni.

Bene ma non benissimo per:

- Reggina, nel senso che il numero di presenze è onorevole e superiore alla media. Tuttavia con un Granillo da oltre 27.000 spettatori 11.160 di media significa vedere sempre più di metà struttura vuoto. Stadio sovradimensionato.

- Parma e Modena, perché con capienze analoghe di Tardini e Braglia, hanno riempito mediamente a meno del 50%. In ogni caso portare allo Stadio, sempre più di 10.00 spettatori in B è sicuramente encomiabile. Stadi da 16.000 come Stirpe e Mazza, sarebbero più idonei.

Rimandati a settembre:

- Pisa e Ascoli. Pisa che seppur con la giustificazione di aver giocato i primi 2 mesi con più di un piede in serie C, ha tenuto una media al di sotto di quelle che aveva addirittura in serie C. Se non ricordo male o avuto informazioni errate, mi sembra di aver capito che la capienza di 14.000 non è quella omologata per la concessione di biglietti, quinidi può darsi che sia una media fasulla data dai divieti.

meno di 8.000 di media sarebbero comunque non un dato negativo per l'occupazione della capienza che si attesterebbe poco al di sotto del 57%. Quì serve urgentemente intervento di ricostruzione o ristrutturazione. Da verificare. Mentre l'Ascoli col suo cantiere aperto è inclassificabile. La statistica dice stadio occupato per il 63% della capienza.

Bocciature:

- Cosenza. Stadio oltre i 20.000 posti, occupato per meno del 29%. poco più di 6.000 spettatori a partita. Dati deludenti.

- Perugia. Capienza ufficiale pa quasi 24.000. Media spettatori di 6.125. Stadio occupato al di sotto del 26%.

Magra consolazione che solo i "Cugini" Rossoverdi hanno fatto peggio.

- Ternana media spettatori, con stadio occupato poco al di sopra del 25%. Le 2 Umbre si sono distinte in negativo al di sopra di tutte le altre 18 squadre come colpo d'occhio allo Stadio.

- Como. Pochi spettatori di media e occupazioni dei posti allo Stadio del 35%. Male.

- Venezia. Campionato di alta classfica e media bassissima. 40% di posti occupati mediamente al Penzo.

- Brescia. 31% di posti occupati al Riga. giustifichiamo come Lot gli stoici 5.219 spettatori di media, perché questo per Brescia è stato un anno tragico. Se venisse ripescato, un altro anno con così pochi spettatori non avrebbe alibi.

Molto Male:

- Sudtirol. Neanche 5.500 spettatori di media, ma quasi 80% di Stadio sempre pieno. bene per il colpo d'occhio ma con lo stadio della Barbie, anche le squadre di serie C farebbero figura. Non ci siamo. Va bene che avere solo 106,107abitanti e non avere storia ne blasone calcistico, ma qui è necessario costruire le 2 curve, portare lo stadio ad almeno 10.000 posti e aumentare la media spettatori di almeno 2.500.

- Cittadella. In attesa che il brutto anatroccolo Tombolato, diventi un cigno, senza pista e con i settori sui lati corti, aspettiamo anche qualche spettatore in più. Triestina, Vicenza, Cesena, Reggiana, Avellino, Catanzaro, Crotone, Foggia e Pescara, in serie C fanno più spettatori. 3.500 spettatori a partita è un dato veramente ridicolo per la serie B. Non ci siamo per niente.