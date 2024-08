Stadio, epoche che cambiano…

Così come vedremo cosa accadrà durante questa settimana, quella che ci porterà al triplice fischio di inizio stagione sabato prossimo, a Marassi. Io, opinione personale, continuo a pensare che l’Inter necessiti di una punta, giovane, oltre a un laterale destro. Non sinistro. No, destro. Perché ho come l’impressione che sia quello il nostro lato, per così dire, debole. Tutto senza fretta. Leggendo qua e là ho appreso, con nemmeno troppa malcelata soddisfazione, di come la considerazione, nei nostri confronti, sia diametralmente opposta rispetto allo stesso periodo della passata estate. Ricordate? Molti, inutile adesso fare quelli io no, non ci davano non solo favoriti ma, andare a rileggere, prego, collocati nel gruppone di pretendenti alla Champions, mica tanto di più. Altro che favoriti e favoriti. Oggi siamo in cima a tutte le griglie possibili e immaginabili: le altre seguono a distanza. E no, non mi nascondo: per me l’Inter, attualmente, sottolineiamo attualmente per chi non comprende bene l’idioma italico, è la squadra numero uno del Bel Paese.