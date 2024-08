Nazionale, ecco Brescianini: ma anche Ricci tagliato agli Europei…

Luciano Spalletti rinuncia a tre romanisti su 4, al difensore Mancini e al centrocampista Cristante, poco brillanti con gli elvetici (Cristante subentrò) e all’attaccante El Shaarawy che era stato fra i meno negativi. Resta solo Lorenzo Pellegrini, altro che aveva deluso. Mancano Barella, che deve operarsi per la sinusite, e Chiesa, mai impiegato dalla Juve e ora al Liverpool. Per Jorginho, 32 anni e per Darmian, 34 (entrambi sono nati a dicembre) dovrebbe essere l’addio: solo un biennio davvero eccellente potrebbe riportarli nel gruppo per il mondiale del 2026.

Le novità sono Brescianini, mezzala rivelazione con il Frosinone, passato all’Atalanta, e il difensore Caleb Okoli, del Leicester, 23 anni, già convocato per due stage. Rientrano Udogie e Kean, mentre Ricci era stato fra gli ultimi tagli per la Germania. Ritorna Tonali dopo i 10 mesi di squalifica e sarà probabilmente titolare. In Nations League il primo obiettivo è evitare la retrocessione o il playout, per non intaccare il ranking che produrrebbe un girone di qualificazione ai Mondiali fin troppo complicato. Si parte da Parigi contro la Francia, poi Israele alla Bozsik Arena di Budapest: a Tel Aviv non si può giocare per la guerra in Palestina. A ottobre gli azzurri ospiteranno il Belgio, l’avversaria che completa il girone, e lo stesso Israele.