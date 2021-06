Il derby dei tirolesi: Arno tifa Italia, Eva Klotz per l’Austria, ma senza isterismi

Italia-Austria, una bella sfida se vista con gli occhi della provincia autonoma di Bolzano...

Ma in queste ore, tutti si chiedono come stia attendendo la partita Eva Klotz, storica sostenitrice della secessione dell’Alto Adige dall’Italia e dell’annessione all’Austria. Le sue parole al Corriere del Veneto: "Non seguo molto il calcio ma chiaramente tiferò con tutto il cuore l’Austria. Sarò davanti alla tv. È importante, però, che tutto rimanga una festa e un divertimento. Non usiamolo come pretesto. Dovesse avvenire il miracolo, di certo non andrò in piazza a violare le regole o a provocare le altre persone. Speriamo che in campo sia uno spettacolo e che nessun calciatore si faccia male. Mi ha molto colpito quanto accaduto ad Eriksen della Danimarca. Quelle sono le cose che contano..". Invece secondo Gerhard Brandstätter, uno degli avvocati più conosciuti di Bolzano ma anche un uomo di calcio, appassionato e competente..."Vincerà l’Italia credo non ci sia grande spazio per altre possibilità".