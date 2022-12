13 tifosi multati e 10 daspati: è l’altro risultato del derby di Craiova

Il comunicato delle forze dell'ordine: "In seguito alla partita di calcio tra l'Università di Craiova e il FCU Craiova 1948, il Gruppo Gendarme Mobile di Craiova ha multato 13 tifosi, l'organizzatore e la società di sicurezza con multe per un totale di 28.100 lei (circa 6mila euro, ndr). Dieci tifosi hanno ricevuto anche la sanzione complementare del divieto di accesso alle competizioni sportive, per un periodo di 1 anno".

"L'Universitatea Craiova come club organizzatore è stato sanzionato per non aver adottato tutte le misure necessarie ad effettuare un rigoroso controllo delle persone, all'ingresso dell'impianto sportivo, e la società di vigilanza per il mancato rispetto da parte del personale dell'ordine e della sicurezza" è precisato nel comunicato stampa del Gruppo della Gendarmeria Mobile di Craiova, raccolto da Prosport.ro.