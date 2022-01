Abbonati risarciti, il Siviglia restituirà il prezzo dei biglietti del derby sospeso e ripreso a porte chiuse

Il derby tra Betis e Siviglia agli ottavi di finale di Coppa è stato giocato solo per 39 minuti con il pubblico, quindi il club ospite ha deciso di farsi carico delle spese e restituire l'intero importo dei biglietti ai suoi abbonati.

Il Siviglia è stato eliminato per mano del Betis, in una partita interrotta il sabato sera e finita a porte chiuse la domenica pomeriggio, motivo per cui la squadra di Nervión ha deciso di restituire il prezzo del biglietto ai suoi soci. Sul tema era già intervenuta l'associazione consumatori di Siviglia, in attesa soprattutto delle decisioni in merito da parte del Betis, il club padrone di casa nella circostanza.