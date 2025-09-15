L'ex difensore si era sottoposto a un trapianto di fegato nel 2012 ed era poi tornato regolarmente in campo

Filippo Montoli 15 settembre - 16:37

Eric Abidal è intervenuto sul suo profilo Instagram per smentire le notizie sulla sua presunta morte. Nelle ultime ore, infatti, sui social era stata diffusa una fake news sulle condizioni di salute dell'ex calciatore. Per i molti messaggi ricevuti da fan preoccupati, il francese ha pubblicato due storie per rassicurare tutti: "Sto bene, sono vivo e vegeto".

Abidal nega la notizia della sua morte: "Certi rumors non dovrebbero esistere" — L'ex calciatore è tornato ai doveri della cronaca nelle ultime ore. Sui social network è stata infatti diffusa la notizia della sua morte che sarebbe stata causata da complicanze in seguito a un secondo trapianto di fegato. Per la gravità della fake news è stato lo stesso Abidal a intervenire sulla faccenda. Sul suo profilo Instagram ha infatti scritto: "Alcuni rumors non dovrebbero esistere. Sono qui con la mia famiglia e sto bene. Il rispetto viene prima di tutto. Per chiarire, sono vivo e in salute. Grazie per il vostro supporto e per i messaggi ricevuti".

La storia di Eric Abidal aveva colpito tutti i tifosi di calcio. Nel 2011, quando era una delle colonne del Barcellona, gli venne diagnosticato un tumore al fegato. Fu necessario sottoporsi a intervento chirurgico e il suo ritorno in campo solo due mesi dopo fu sorprendente. Da titolare vinse la Champions League di quell'anno contro il Manchester United, alzando lui stesso la coppa dopo che Puyol gli consegnò la fascia da capitano.

L'anno successivo Abidal dovette sottoporsi a trapianto di fegato e, nonostante le voci su un ritiro necessario, tornò a calcare i campi da calcio circa un anno dopo. Da allora ha proseguito la carriera prima al Monaco e poi all'Olympiakos, prima di ritirarsi nel 2014. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha vestito i panni del dirigente al Barcellona tra il 2018 e il 2020 e all'Al-Wasl da marzo 2025.