Abusi, FIFA identifica 300 utenti responsabili di cyberbullismo ai Mondiali in Qatar

Il maggior numero di messaggi di odio è stato registrato durante la partita dei quarti di finale tra Inghilterra e Francia, secondo il lavoro ideato congiuntamente dalla FIFA e dal sindacato internazionale dei calciatori (FIFPRO).

Il progetto ha utilizzato l’intelligenza artificiale, con due livelli aggiuntivi di analisi umana, per rilevare i messaggi di odio. “I messaggi di violenza e minaccia sono diventati più estremi con l’avanzare del torneo, con un maggior numero di riferimenti alle famiglie dei giocatori e di minacce di tornare in un determinato Paese, sia quello che rappresentano sia quello in cui giocano”, si legge nel testo.

Il 38% dei messaggi identificati come odiosi proveniva da account europei e il 36% dal Sud America. Più di 13.000 messaggi sono stati segnalati a Twitter. “Le cifre e i risultati di questo rapporto non sono una sorpresa per nessuno, ma sono comunque estremamente preoccupanti”, ha dichiarato David Aganzo, presidente della FIFPRO.

Alle squadre e ai giocatori è stato fornito un software di moderazione che ha permesso di intercettare 286.000 messaggi offensivi prima che venissero letti dal destinatario o dai follower. La FIFA ha dichiarato che i dettagli di oltre 300 persone responsabili di post e commenti offensivi, discriminatori o minacciosi durante il torneo “saranno trasmessi alle federazioni affiliate e alle autorità giudiziarie competenti per garantire che vengano intraprese azioni concrete nei loro confronti”.

“La discriminazione è un atto criminale. Con l'aiuto di questo strumento, identifichiamo i colpevoli e li denunciamo alle autorità in modo che possano essere puniti per le loro azioni”, ha dichiarato Gianni Infantino, presidente della FIFA, in un comunicato. Ci aspettiamo anche che le piattaforme dei social media si assumano le loro responsabilità e ci sostengano nella lotta contro tutte le forme di discriminazione".

La FIFA e la FIFPRO amplieranno il sistema di rilevamento dei messaggi offensivi durante la Coppa del Mondo femminile, che prenderà il via il mese prossimo in Australia e Nuova Zelanda.