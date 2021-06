Africa Subsahariana, in Università Didier Drogba è dottore honoris causa

Il due volte calciatore africano dell'anno è stato premiato per il lavoro di beneficenza e il ruolo avuto nel portare stabilità in Costa d’Avorio

Da sempre impegnato nella realtà sociale del paese, Drogba ha aiutato nel 2005 a fermare una guerra civile, chiedendo ai ribelli di abbassare le armi, dopo aver ottenuto la qualificazione per la Coppa del Mondo 2006 con una vittoria per 3-1 sul Sudan. Inoltre, in tempi più recenti, ha costruito una scuola e un ospedale, poi messo a disposizione del governo per assistere i malati di coronavirus.