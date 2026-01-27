Paul Pogba non sarà in campo in Monaco-Juventus. Nessuna sorpresa per tanti, un forte dolore per lui che avrebbe tanto voluto far rimpiangere l'ultimo tormentato addio ai bianconeri.

Francesco Lovino Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 20:37)

Si è dovuto arrendere Paul Pogba. Nessun riscontro positivo sul rientro in campo fatto slittare ancora una volta. Resta difficile stabilire quando il francese potrà farlo, ma soprattutto con che intensità e che tipo di apporto potrà rendere alla sua squadra. Il Monaco, intanto, fa trasparire un senso di fastidio misto a sconforto per quello che si annuncia come un flop assoluto.

Pogba, che delusione. Salta anche Monaco-Juve — Non che ci fossero aspettative alte, sia chiaro. Nonostante ciò, sperare fino all'ultimo di esserci nell'ottava giornata di UEFA Champions League in Monaco-Juventus non sembrava utopia. Eppure non è bastato "sperare" nel lavoro di fisioterapisti e medici. Paul Pogba non è ancora in grado di riattivare il suo percorso agonistico e anche il sogno di poter prendere parte al prossimo Mondiale con la Francia appare molto complicato.

Il "Polpo" non era stato clemente coi bianconeri, accusati di essere stati poco propensi a difendere il giocatore dalle accuse di doping e poco attenti alla sua reintegrazione nella squadra. "Non sono stati troppo gentili con me. Il club non era dalla mia parte. Sentire questo, mi ha dato un brutto colpo. Non ho capito perché".

Per questo aveva deciso di voltare pagina, Paul. Convinto di poter trovare minutaggio e spazio in un campionato meno competitivo rispetto a quello italiano. L'estate scorsa si è trasferito, con tanto di lacrime di gioia versate durante la stipulazione del contratto, nel club monegasco. Le cose, però, non stanno andando come avrebbe voluto.

Il Monaco non vuole più aspettare — Il club è stufo. Anche se il contratto appena citato ha una scadenza datata 30 giugno 2027 e, dunque, mancano ancora 18 mesi circa perché Pogba vada via. Thiago Scuro, direttore generale del club francese, non ha dubbi sull'ex Juventus e United: "Il piano messo in atto dall'arrivo di Paul non sta funzionando come previsto. È molto colpito dal fatto di avere così tante difficoltà a rendersi disponibile e ad aumentare il suo minutaggio. Lui e la squadra stanno lavorando duramente per trovare delle soluzioni". Infine, ha concluso così: "O funziona, e lui tornerà presto in campo per lasciare il segno, oppure no. Nel primo caso, potremo sederci al tavolo quest'estate e parlare di futuro".

Più che un invito, sembra un'ultima spiaggia per Pogba.