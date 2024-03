Ahmed Refaat migliora dopo il collasso in campo: ma Salah lo vuole subito in Inghilterra

Mo Salah invierà un aereo in Egitto attrezzato per trasportare il suo compagno di squadra Ahmed Refaat in Inghilterra e salvargli la vita. Ahmed ha avuto un arresto cardiaco nel bel mezzo della partita e ho trascorso un'ora e mezza con il cuore...

Giancarlo Fusco 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 13:00)

I media egiziani raccontano che Momo Salah, attaccante della nazionale egiziana e del Liverpool, ha fatto passi urgenti nei confronti del giocatore Ahmed Refaat, che ha perso conoscenza durante una partita dopo aver subito un infarto ed è stato portato d'urgenza alle cure mediche. Il conduttore dei media sportivi Islam Sadek ha annunciato attraverso i social media che Salah aveva informato i funzionari della Federcalcio egiziana che avrebbe inviato un aereo privato attrezzato dal punto di vista medico per trasportare Refaat in Inghilterra per le cure.

Il giocatore sta meglio

Il medico che ha in cura Refaat ha rivelato gli ultimi sviluppi di salute del 30enne nazionale egiziano, ricoverato in ospedale dal primo giorno di Ramadan dopo aver perso i sensi durante la partita della sua squadra contro l'Al-Ittihad Al Sakandary nella Premier League egiziana. Il dottor Emad Hamdi ha dichiarato in televisione che, nonostante i suoi reni non funzionino ancora come dovrebbero, le condizioni del giocatore stanno migliorando in modo significativo.

I test condotti sul giocatore sono risultati negativi e non hanno indicato che avesse assunto farmaci che hanno causato l'infarto. Hamdi ha continuato: "Nelle ultime ore, c'è stato un notevole miglioramento nelle condizioni di Ahmed Refaat, e le cose sono stabili, e il suo livello di coscienza è migliorato e sta gradualmente ritornando". Ha sottolineato che anche la pressione sanguigna ha qualcosa di rassicurante e che nelle ultime 24 ore non si sono verificati disturbi al muscolo cardiaco e che la situazione migliorerà molto nelle prossime 48 ore.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.