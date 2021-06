Arbitro anti-Covid in Brasile: uno spray per la distanza sociale quando i giocatori protestano

Nella sfida tra Ceará e Grêmio, il direttore di gara Savio Pereira Sampaio ha usato il suo spray per respingere i calciatori che protestavano per un rigore e mantenerli a distanza…

Il calcio brasiliano fa sempre parlare di sé in tutto il mondo e, in questa occasione, un arbitro è stato protagonista di un evento insolito che ha fatto scalpore in tempi di coronavirus. Si tratta di Savio Pereira Sampaio, che ha usato il suo spray per mantenere la distanza sociale fra sè e i giocatori.