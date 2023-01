Arbitro straniero? No…turco…ore decisive per la designazione del derby di Istanbul

C'è però chi non è d'accordo. L'ex arbitro Fırat Aydınus ha detto la sua: "Come arbitro da 30 anni, mi fa male fare una tale raccomandazione, ma ritengo sarebbe meglio un arbitro straniero, mi dispiace molto, ma esprimo il mio consiglio tenendo conto delle condizioni attuali. Al derby l'atmosfera è terrificante, folle, penso che in un'atmosfera del genere, sia meglio non gettare i nostri arbitri nel fuoco che causerà più danni. Se arriva un arbitro straniero, si eviterebbero molte delle cose negative che potrebbero accadere". La decisione in settimana.