Argentina, attentato al vicepresidente Cristina Kirchner: sospese tutte le partite di calcio

Un uomo di 35 anni ha puntato una pistola carica in faccia a Fernández de Kirchner che stava arrivando a casa nel quartiere di Recoleta. L’individuo si è fatto largo tra la folla e, arrivato davanti al vicepresidente, ha premuto il grilletto ma la pistola non ha sparato.

L’aggressore è stato preso e arrestato. Il presidente Alberto Fernandez ha dichiarato: “Possiamo anche non essere d’accordo, possiamo avere idee diverse e profondi disaccordi, ma l’incitamento all’odio non può avere luogo perché genera solo violenza e la violenza non può coesistere con la democrazia”.

Fernández de Kirchner deve ancora commentare l’accaduto. Intanto, come gesto di solidarietà con il vicepresidente, la Federcalcio argentina ha posticipato tutte le partite di calcio in programma. Questo il comunicato: “La Federcalcio argentina esprime il suo più forte ripudio per quanto accaduto con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. E facciamo un appello alla società nel suo insieme, avvertendo che la violenza di qualsiasi tipo non è mai la soluzione”. Il campionato di Primera División è stato dunque sospeso con effetto immediato. Anche le partite della terza divisione, del campionato femminile e del Campeonato de Reserva de Primera Division sono state rinviate.