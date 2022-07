Argentina, autobus Unión contro un camion: 8 feriti e partita con il Talleres rinviata

Un incidente ha stravolto i piani dell’Unión de Santa Fe. La delegazione del club argentino, assieme alla squadra, si era messa in viaggio in direzione Cordoba per disputare la partita contro il Talleres in vista dell’undicesima giornata del campionato argentino (Liga Profesional 2022).

La gara però è stata rinviata per l’incidente occorso alla squadra dell’Unión. L’autobus del club biancorosso, infatti, si è scontrato con un camion all’uscita della proprietà Casasol sull’autostrada 19. Un impatto non banale che ha presentato il conto: feriti 3 giocatori del Tatengue (Leonel Bucca, Enzo Roldán e Mateo Del Blanco) che hanno subito un trauma cranico senza perdita di coscienza più i quattro assistenti (Julián Giráldez, José Leconte, Diego Ferrero e Juan Ignacio Chiapino) e il camionista.

Tutti e otto sono stati trasferiti per le attente cure mediche del caso. La partita tra Talleres e Unión, inizialmente in programma questo venerdì allo stadio Mario Alberto Kempes, è stata rinviata a data da destinarsi. I danni materiali al veicolo carico e al bus della squadra argentina sono stati notevoli. Per fortuna solo tanto spavento e non di più. Questo il comunicato de la Liga Profesional de Fútbol: “A causa dell'incidente dell'autobus che ha trasferito la delegazione dell’Union a Córdoba e delle ferite riportate da alcuni dei suoi membri, per cause di forza maggiore, la partita contro il Talleres è rinviata a data da destinarsi".