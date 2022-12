Argentina campione, eccesso di euforia: tifosa in topless, ora rischia il carcere

L’ Argentina ha vinto il terzo mondiale della sua storia dopo aver battuto ai calci di rigore la Francia in una finale epica e ricca di emozioni.

Sugli spalti del Lusail Iconic Stadium i tifosi non sono riusciti a contenere la loro felicità. Una donna, in particolare, si è spinta oltre. Le telecamere l’hanno immortalata nel momento in cui saltava e festeggiava…in topless. Un funzionario ha individuato la donna e l’ha scortata fuori dallo stadio.