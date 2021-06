Argentina, Daniela gioca il primo tempo e poi si ferma: esame universitario on-line sul campo!

Si chiama Daniela Palma, gioca nel Quilmes ed è dovuta uscire nell’intervallo del clásico contro l'Argentino de Quilmes per poter dare un esame universitario. Ha preso il computer portatile, si è messa a bordo campo e ha fatto il suo dovere

Sabato scorso si è verificata una situazione non comune nel mondo del calcio, diventata virale attraverso una foto sui social. Daniela Palma, 27enne centrocampista del Quilmes, è la protagonista dell’immagine: dopo aver giocato il primo tempo del clásico-amichevole contro l’Argentino de Quilmes, si è messa appoggiata a terra sulla rete di bordo campo con il computer portatile, regalatole tempestivamente dalla madre… per dare un esame on-line della sua facoltà!

A bordo campo dell’Alsina y Lora di Buenos Aires, Palma ha dovuto affrontare un test finale di informatica. Nonostante avesse spiegato la sua situazione al professore per poterlo sostenere prima, la risposta è stata negativa. Il racconto di Daniela: “Giovedì ho parlato con l’allenatore (Fernando Chiappino) e mi ha detto di giocare il primo tempo e poi uscire. Ho risposto: ‘Gioco quanto vuoi, ma alle 17 poi devo correre per essere davanti al computer’. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo ho pensato che fosse ora, che forse la partita fosse in ritardo. Non avevo controllato a che ora era iniziata. Ero nervosa perché se mi collegavo in ritardo non potevo dare l’esame, dovevo essere puntuale”.