Argentina, il post di Nueva Chicago-Almagro è un inferno: gravi incidenti e 15 agenti di polizia feriti

La miccia che ha scatenato l’inferno per le strade è stata la violenta reazione della hinchada di casa dopo il ko del Nueva Chicago guidato da Fernando Ruiz, sempre più impelagato nella lotta per non retrocedere. Un gruppo di tifosi si è radunato per andare a cercare i giocatori negli spogliatoi. A quel punto è intervenuta la polizia che, per fermare gli atti di violenza in corso, ha utilizzato proiettili di gomma. Una vera e propria guerriglia per le strade circostanti lo stadio. Ecco il bollettino: quindici poliziotti sono rimasti feriti, dodici dei quali sono stati ricoverati e tenuti sotto osservazione all’ospedale Santojanni (un agente ha riportato un trauma cranico con perdita di coscienza). A causa degli incidenti diversi giornalisti sono stati costretti a rimanere bloccati all’interno della palestra dello stadio del Nueva Chicago.