Argentina, “Leo presidente”: ecco la scheda elettorale con Messi alle primarie

È diventata virale sui social l’immagine che vede il sette volte Pallone d’Oro “pre-candidato alla presidenza” nelle elezioni primarie argentine, in vista del voto di ottobre

Davide Capano Redattore

Lionel Messi ha suscitato grande clamore fin dal suo arrivo all’Inter Miami, da lui portato alle semifinali della Leagues Cup con otto gol in sole sei partite. Tale è l'euforia per il capitano dell’Argentina che, nelle elezioni primarie tenutesi domenica 13 agosto per eleggere i candidati alla presidenza della Nazione (Elecciones PASO 2023, nda), è spuntata la sua scheda elettorale, contraddistinta per la combinazione di rosa e nero e del numero 10.

Dalla cabina di un seggio, infatti, la curiosa immagine è stata fatta trapelare sui social network, con Lionel in piedi accanto a David Beckham, uno dei proprietari della franchigia che compete nella Major League Soccer. Il nome del partito? Unión por las Garzas (“Unione per gli Aironi”), con Messi candidato alla presidenza. E Beckham come vice. In questa tornata elettorale, inoltre, a seconda della provincia o del distretto, si votava pure per altre cariche pubbliche.

Anche il Tata Martino, tecnico dell’Inter Miami, è stato inserito nella scheda, come candidato a deputato nazionale per la lista M10 Rosa y Negro, alla ricerca di un posto nella camera bassa del Congresso nazionale del parlamento argentino. Sono presenti, inoltre, tra i papabili pure gli altri giocatori del team. Chissà se qualcuno avrà votato Messi e compagni per davvero?

Nel contesto di un nuovo election day, in cui i cittadini decidono quali formule politiche concorreranno alle elezioni generali di ottobre, la creatività Albiceleste ha lasciato ancora una volta il segno. Un esempio di questa ingegnosità manifestatosi su Twitter, dove un utente ha condiviso la foto insolita e divertente, suscitando sorpresa e risate. Il cinguettio riportava un messaggio di speranza e ottimismo: “Sono appena uscito dal voto, andiamo avanti come Paese”.

Questa dichiarazione di incoraggiamento è stata il punto di partenza di un’ondata di commenti e reazioni, che ha accumulato più di 150 mila riproduzioni, più di 400 retweet e circa 6 mila “mi piace”. In tempi di decisioni politiche cruciali, l’umorismo e l'ironia trovino spazio su diverse piattaforme.