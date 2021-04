Argentina, lo storico cannoniere del Colón: “Pep Guardiola ha distrutto il calcio”

Per Esteban Fuertes, oggi allenatore e più anziano giocatore debuttante nella storia della nazionale argentina, l’allenatore del Manchester City non ha fatto bene al calcio

Davide Capano

Pep Guardiola è uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio. Lo spagnolo non solo ha vinto un’infinità di titoli nei club guidati, ma ha anche permesso di farci ammirare una delle migliori squadra della storia: il Barcellona da lui sapientemente allenato. Come ogni grande personalità, però, Josep da Santpedor ha tanti ammiratori quanto critici per il suo modo di giocare, le sue dichiarazioni, i suoi trionfi e le sue sconfitte. Per molti, il tecnico del Manchester City non potrebbe mai nemmeno avvicinarsi al livello del suo primo Barça e questo è di solito l’obiettivo principale delle domande.

Tuttavia, Esteban Fuertes, 48enne allenatore e storico cannoniere del Colón, è andato oltre, sparando a zero su Guardiola per un motivo che, fino ad ora, nessuno vedeva come un difetto. “Per me Guardiola ha distrutto il calcio”, ha tuonato l’argentino, ritiratosi nel 2012 a 41 anni, sugli schermi di ESPN F360.

“Mi spiego: tutti vogliono copiare quello che fa lui e parecchi tecnici devono rendersi conto che non hanno i giocatori per praticare quel tipo di gioco. Non puoi costruire dal basso ogni volta”, ha detto “El Bichi”. Una voce davvero fuori dal coro direttamente dall’altra parte del mondo.