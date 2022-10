Argentina, notte d’inferno in Gimnasia-Boca: un tifoso deceduto e tre feriti gravi

Un giornalista di una TV locale è stato colpito in diretta da un proiettile di gomma sparato dalla polizia

Scene di totale follia e violenza all’Estadio del Bosque di La Plata in Gimnasia y Esgrima-Boca Juniors, gara valida per il 23esimo turno della Liga Profesional.

Le intemperanze dei tifosi di casa sono esondate, con i fan che cercavano di entrare in uno stadio già pieno. Questo quanto confermano le autorità locali. Dagli spalti dello stadio sono piovuti gas lacrimogeni che hanno colpito giocatori e staff. Appena il match è stato definitivamente sospeso per gli incidenti all’esterno dello stadio, i tifosi si sono riversati sul rettangolo verde di gioco.

Uno di questi ha addirittura colpito in diretta un giornalista di TycSports. Come riferito dal Ministro della Sicurezza di Buenos Aires Sergio Berni, un tifoso del Gimnasia di 57 anni è deceduto per un problema cardiaco mentre si recava allo stadio.