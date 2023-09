Argentina, tutti i derby nello stesso weekend: esplode il caro biglietti, occhio alle truffe…

L'appuntamento più atteso del calcio argentino è alle porte: questo fine settimana va in scena il Weekend dei Derby. Boca-River, Racing-Independiente, San Lorenzo-Huracán e Estudiantes-Gimnasia sono alcuni degli scontri più importanti.

Redazione Derby Derby Derby

Sebbene la maggior parte dei Clasicos venda biglietti solo ai soci oppure gli stadi sono già sold out, i biglietti per queste sfide sono apparsi su siti turistici e su varie piattaforme di rivendita di biglietti a prezzi molto alti.

Prezzi folli

Mentre molti tifosi e soci si lamentano di non aver ottenuto i biglietti per una delle partite più importanti dell'anno, i club negano di aver regalato i biglietti per questi posti. Sul sito Viagogo, uno dei siti di rivendita più conosciuti e controversi, sono in vendita i biglietti per le principali partite. Per il Superclasico di Buenos Aires Boca-River erano rimasti 23 biglietti che variavano tra 70mila e 269mila dollari.

Uno dei club più accesi su questa vicenda è il San Lorenzo. Per il derby con l'Huracán, tifosi e soci hanno esaurito tutti i posti tra lunedì e martedì. Tuttavia, sul sito di Viagogo sono in vendita i biglietti per le curve rispettivamente a 25.000 e 40.000 pesos. L'azienda turistica Tangol Tours, invece, ha offerto un pacchetto da 99.500 dollari che comprendeva il trasporto di andata e ritorno . Inoltre, Tangol Tours ha confermato a BAE Negocios che il pacchetto include uno spuntino e una bevanda in campo, oltre ad una guida che accompagnerà i tifosi durante la giornata. Il club perà ha negato l'accordo con il Tangol Tours e ha chiarito di aver avviato un'indagine sulla questione.

La stessa cosa accade per il derby di Avellaneda, Racing-Independiente. Viagogo aveva solo otto biglietti disponibili nelle ultime ore. Il prezzo variava tra 60.000 e 111.000 dollari. Interrogata in questo modo, la stampa del Racing ha risposto di non essere a conoscenza della questione. Per la sfida tra Estudiantes e Gimnasia le offerte sono simili.

Google è coinvolto nell'accusa poiché il motore di ricerca ha posizionato al primo posto i siti di rivendita. Sebbene la vendita venga effettuata da utente a utente, l'azienda funge da intermediario per queste transazioni che spesso finiscono in frodi, quindi deve assumersene anche la responsabilità. Infatti, di fronte al numero di truffe, molti artisti hanno iniziato a imporre ordini del tribunale per vietare all'app di vendere biglietti per qualsiasi loro concerto.

