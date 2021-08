Attenzione, gioca Luka Robben: e suo papà Arjen fa il guardalinee…

L’ex stella di Groningen, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea e PSV Eindhoven ora fa il padre a tempo pieno, dopo essersi ritirato dal calcio il 15 luglio scorso

Davide Capano

Robben ha davvero smesso di essere un calciatore professionista, ma ciò non significa che non vedremo mai più l’ex Oranje su un campo di calcio. Al contrario... Già, perché il 37enne, ritiratosi il 15 luglio scorso, è stato avvistato di nuovo nel fine settimana passato su un terreno di gioco, con una bandierina in mano…

La sgusciante ala che in carriera ha giocato con Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco è apparso in versione guardalinee durante una partita di calcio di suo figlio Luka. Era una gara amichevole tra WVV JO15-1 e Be Quick 1887 JO14-1.

Il curioso episodio testimonia come Arjen rimanga un ragazzo normale, che non si dà tante arie nonostante i 31 titoli vinti nelle esperienze maturate tra Olanda, Inghilterra, Spagna e Germania. La sua nuova veste è stata molto apprezzata dal popolo di Twitter. “Super! Non è così che dovrebbe essere? Grande giocatore di football e buon padre!Ok”, uno dei commenti. Appuntamento alla prossima sorpresa targata papà Robben.