Auxerre-Marsiglia, guerriglia prima del match vinto dall’OM

A passare sotto la luce dei riflettori - però - non sono le gesta dei giocatori in campo bensí ciò che è accaduto fuori dal terreno di gioco. Davanti ad un ristorante della città della Borgogna, le due tifoserie si sono dapprima viste in lontananza, per poi entrare a contatto e scatenare dei veri e propri disordini.

La colluttazione è avvenuta in mezzo alla strada con delle sedie usate come armi contundenti. Le forze dell'ordine hanno disperso le due fazioni con un fitto lancio di fumogeni per evitare ulteriori colluttazioni. In rete circola un video in cui viene ripresa la scena degli scontri con il locale del malcapitato che ha subito ingenti danni. I tifosi del Marsiglia non avevano potuto raggiungere Nizza nella precedente trasferta di Ligue 1, proprio per decisioni dei Prefetti in tema di ordine pubblico.