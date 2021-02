Azerbaigian, parla il ct De Biasi: “Qui calcio italiano molto seguito, vogliamo far crescere i giovani”

Le parole del 64enne ct italiano dell’Azerbaigian tra ambizioni e futuro, Mar Caspio e Caucaso

Incalzato sul tema gruppo di qualificazione ai Mondiali con Portogallo, Irlanda, Serbia e Lussemburgo il 64enne coach italiano si sbilancia: “Partiamo come quinta forza del nostro gruppo, però io non mi accontento del quarto posto! Dobbiamo provare a sovvertire il pronostico che ci vede sfavoriti! Confido molto nella voglia di far vedere che siamo una squadra con la determinazione e l’intelligenza per giocarci tutte le nostre possibilità…”.