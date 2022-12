Barça TV si stufa: in sciopero per il derby contro l’Espanyol

La televisione del club, gestita da Telefonica dal 2015 e che ha sempre offerto un'analisi completa oltre alle reazioni di ogni partita del Barcellona, ​​non sarà accesa durante il derby

Redazione DDD

Il caso Barça TV si è riaperto. Le condizioni di lavoro dei suoi oltre 90 dipendenti stanno diventando più difficili da digerire e dopo diversi incontri con TBSC Barcelona Producciones SLU (Telefónica), la società cui il club ha subappaltato nel 2015 il proprio canale televisivo, si è deciso di convocare un programmato sciopero per questo 31 dicembre. Non è un giorno qualunque. Oltre ad essere l'ultimo giorno dell'anno, lo sciopero coinciderà con il derby che il Barcellona giocherà al Camp Nou contro l'Espanyol. La stragrande maggioranza degli addetti ai lavori del Barça TV non coprirà una partita che segna anche il calcio d'inizio di questa seconda parte di stagione segnata dalla celebrazione del Mondiale in Qatar.

La situazione non è banale

Il livello di disagio e di stress dei lavoratori della televisione blaugrana è grande e noto. Non ci sono aumenti di stipendio dal 2015, quando a Telefónica è rimasta la gestione della produzione televisiva del club per la quale riceve 6,7 milioni di euro all'anno. A quel tempo si decise di congelare gli stipendi. La maggior parte dei casi la cui busta paga non supera i 1.200 euro al mese. Né vengono addebitati i giorni festivi oi turni notturni o gli straordinari, mentre sono stati notevolmente ridotti gli extra che i lavoratori percepiscono abitualmente per il lavoro nei giorni festivi come il Natale.

Questa situazione contrasta nettamente con quella del Real Madrid Televisión, anch'essa gestita da Telefónica ma che ha un accordo con condizioni notevolmente migliori rispetto alle condizioni dei lavoratori rispetto alla televisione del Barça. Fonti del consiglio di fabbrica del Barça TV consultate da La Vanguardia assicurano che in precedenza i lavoratori cercavano di compensare i loro stipendi facendo straordinari rispetto alle 35 ore settimanali concordate. Ora nella maggior parte dei casi non vengono pagati e in diverse occasioni Telefónica ha preferito assumere personale esterno piuttosto che pagare gli straordinari.

Il presidente del Barcellona, ​​​​Joan Laporta, ha fatto il punto: "Siamo consapevoli dei problemi con Telefónica e siamo in empatia con i lavoratori che sono sempre stati fedeli alla televisione. Stiamo cercando di influenzare la situazione per migliorare le condizioni", ha spiegato il presidente Joan Laporta nell'intervista rilasciata alla stessa Barça TV. Il presidente ha ricevuto qualche settimana fa i membri del comitato, accompagnato dal direttore delle risorse umane, Carles Cendrós, dal consulente esterno di Barça TV, Toni Cruz, e da vari giuslavoristi.