Barcellona, derby noir: 12 arresti dopo l’aggressione ad un bar di tifosi Espanyol

I Mossos d'Esquadra, il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna, hanno arrestato 28 persone. Dei catturati, 12 sono finiti in carcere per reati di omicidio, sequestro di persona e traffico di stupefacenti: 12 dei 28 arrestati venerdì scorso sono appartenenti ai Casuals, la fazione più violenta dei Boixos Nois, gruppo ultra di Barcellona. Sono finiti in carcere questo fine settimana dopo il loro arresto per, tra gli altri reati, 2 omicidi, rapimento e traffico di droga .