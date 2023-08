Barcellona, è tornato Iniesta: per ora si allena alla Ciudad Deportiva blaugrana

Don Andrés continua la preparazione estiva, mentre si cerca di risolvere il suo futuro dopo la fine del contratto col Vissel Kobe. "Non ci fermiamo", ha scritto il 39enne sui social...

Il 39enne spagnolo ha postato l'immagine sui social con un semplice "Non ci fermiamo!", accompagnato da tre emoticon.

Il messaggio suggerisce che l'Illusionista non sta pensando al ritiro, ma alla prossima destinazione in campo, dopo aver lasciato i giapponesi del Vissel Kobe.

Si vociferava che l'Inter Miami di Leo Messi e Sergio Busquets potesse essere la sua nuova squadra. Tuttavia, il direttore generale del club della Florida, Xavier Asensi, ha escluso questa possibilità su DAZN España: "Tutto ciò che è emerso è completamente falso". In 135 partite ufficiali in Giappone, il campione del mondo 2010 con la Spagna ha segnato 26 gol e fornito lo stesso numero di assist. Il futuro di Iniesta è ancora in bilico...