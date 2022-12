Barcellona, l’alto rischio impedisce i biglietti gratuiti per i bambini per il derby

Il Barcellona ha annunciato che non sarà possibile attivare i pass gratuiti per bambini e anziani per il derby contro l'Espanyol poiché la partita è stata dichiarata ad alto rischio

Redazione DDD

Il derby del 31 dicembre (in campo alle ore 14.00) tra Barcellona ed Espanyol al Camp Nou è stato dichiarato ad alto rischio e ciò impedirà la disponibilità di biglietti gratuiti per bambini e non sarà possibile attivare pass per bambini e senior. Lo ha annunciato il club del Barça in un comunicato, giustificando che i regolamenti sul funzionamento di questo tipo di impianti prevedono già una serie di partite eccezionali in cui non ci saranno biglietti gratuiti per i bambini, come i duelli contro Real Madrid e Atlético Madrid e alcune partite di qualificazione europee.

Venite al derby in metrò...

Il Barcellona ha anche voluto informare su una serie di raccomandazioni per i membri e gli altri tifosi che assistono al derby per facilitare l'accesso al Camp Nou e alle rispettive sedi. I cancelli dello stadio apriranno alle 12.30, un'ora e mezza prima dell'inizio della partita, e il club ha suggerito di utilizzare la metropolitana quando possibile, oltre a chiedere ai tifosi che vengono in auto di non fermarsi davanti degli ingressi del Camp Nou per evitare problemi.

Con l'obiettivo di rendere il derby contro l'Espanyol una grande festa per tutta la famiglia, il Barcellona ha preparato, nella spianata del Camp Nou per il pubblico, una serie di attività che si svolgeranno prima del derby, per tifosi e tifosi di tutte le età. Queste attività fanno parte del programma natalizio del Barçaland e apriranno un'ora e mezza prima dell'inizio della partita, contemporaneamente all'apertura degli ingressi all'impianto.