Barcellona, presentata la nuova maglia home 2023-24: tutti i dettagli

"Riuniamo una nuova generazione di atleti, artisti e shakers che sono qui per indicare il cammino. Ispirato dai pionieri del Barça. Vi presentiamo la nuova divisa!", così il Barcellona ha annunciato la presentazione della nuova maglia home per la prossima stagione.

In bella vista sul fronte della maglia lo sponsor principale del Barcellona, Spotify. Sul retro UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati. Su Instagram il selfie di coloro che saranno protagonisti in campo, da Pedri ad Alexia Putellas, da Gavi ad Aitana Bonmati, ha già ricevuto più di 1 milione di like.

Insomma, in casa Barcellona, nonostante i noti problemi finanziari, si respira un'aria di grande entusiasmo, in particolare dopo i trofei conquistati in stagione (Liga e Supercoppa di Spagna per il Barcellona di Xavi, Campionato e Champions League per il Barcelona Femení di Giráldez). Intanto, come testimoniato da alcune storie su Instagram, è stato inaugurato un nuovo Barça store all'Arenas de Barcelona.