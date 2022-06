Barracas-Boca, fuochi d’artificio in campo: l’AFA medita sanzioni. Ma c’è una questione di famiglia

Allo stadio Islas Malvinas il Barracas Central ha ospitato il Boca Juniors nel quarto turno della Liga Profesional de Fútbol. Gli Xeneizes di Sebastian Battaglia si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Sebastián Villa, Pol Fernández ed Exequel Zeballos. Per i biancorossi del tecnico Alfredo Berti il gol del momentaneo pareggio è stato siglato nei minuti di recupero del primo tempo da Neri Bandiera. Poi l’espulsione per doppio giallo del centrocampista Dylan Glaby ha messo in discesa la gara per il Boca.