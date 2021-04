Beckham sta per dire sì al figlio di Zizou: il futuro di Enzo Zidane a Miami

Il 26enne non gioca da ottobre 2020 dopo essere stato tagliato dall’Almería e potrebbe riprendere la carriera in MLS all’Inter Miami di Beckham e Gary Neville

Davide Capano

Il futuro di Enzo Zidane, figlio di Zinedine, potrebbe essere in Major League Soccer, dopo la pre-season passata con l’Inter Miami di David Beckham. Il maggiore dei figli del tecnico del Real Madrid, come riporta ESPN, è in attesa di una risposta dal consiglio di amministrazione del club statunitense, che sta analizzando attentamente l’acquisizione del centrocampista.

L’ultima squadra di Enzo, chiamato così dal padre perché grande fan di Enzo Francescoli, è stata l’Almería nella Segunda División spagnola, dove è stato tagliato lo scorso ottobre, con a malapena quattro partite disputate in dieci mesi.

Il 26enne Zizou junior, una volta lasciata la cantera del Real nel 2017, ha giocato con Alavés, Losanna, Rayo Majadahonda e Desportivo Aves, ma non è stato mai in grado di affermarsi pienamente in nessuna di queste realtà. Chissà se l’aria della Florida, qualora tutto venisse ufficializzato, gli farà bene.

Per ora l’Inter Miami, che sta affrontando un focolaio di coronavirus, sta preparando la sua rosa per l’inizio della stagione MLS 2021 in cui cercherà di vincere il titolo con elementi come il messicano Rodolfo Pizarro, l’argentino Gonzalo Higuaín e il francese Blaise Matuidi. Il debutto avverrà il 18 aprile contro i Los Angeles Galaxy e sarà la prima con Phil Neville come allenatore.