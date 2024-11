Belgio, Alderweireld sull’addio: “Ho sofferto di attacchi di panico, pensavo di morire”

Toby Alderweireld , dopo anni di successi e sfide sui campi di mezza Europa, ha deciso di fare ritorno in Belgio , accasandosi all'Anversa . Questa scelta non è stata solo una questione calcistica, ma una decisione di vita, influenzata profondamente da un sentimento che il difensore portava dentro da tempo: la nostalgia di casa. " Durante la mia carriera ho detto spesso che volevo lasciare" , ha confessato Alderweireld , spiegando come questo desiderio non sia mai svanito, nonostante i consigli di chi gli stava vicino: “Mio padre disse che la mia nostalgia di casa sarebbe passata: ‘Resisti e passerà’ mi diceva. Ci credevo anch'io, ma la nostalgia di casa non è mai andata via”.

L'episodio drammatico

Uno degli episodi più drammatici che ha spinto Alderweireld a rivedere le sue priorità si è verificato durante la sua seconda stagione in Belgio. Dopo una sconfitta in coppa contro l'Union, il difensore è stato colto da un attacco di panico che gli ha cambiato la vita. “Dopo la partita di coppa persa contro l'Union, ero arrabbiato e frustrato. Non riuscivo a dormire la notte e mi sono recato al club la mattina dopo per una sessione di sollevamento pesi. Prima di partire, ho preso un'altra pillola di caffeina perché non mi piace il caffè - ha raccontato Toby - In macchina, il mio cuore ha iniziato a battere all'improvviso. Ho pensato: 'Sto avendo un attacco cardiaco. Questa è la fine per me; non vedrò mai più i miei figli’. Mi sono fermato e sono entrato in un negozio di mobili, chiedendo se potessero chiamare i soccorsi”.