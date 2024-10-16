Tiene banco la questione relativa al processo che vede accusato Wissam Ben Yedder per violenza sessuale. Nella giornata di ieri il trentaquattrenne è stato processato per violenza in stato di ebbrezza e il Pubblico Ministero avrebbe chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione, di cui 18 mesi con sospensione condizionale della pena. È ancora presto per la sentenza definitiva, attesa per il 12 novembre, ma importanti novità sono emerse nel corso della giornata odierna.

Wissam Ben Redder, 34 anni, attualmente svincolato.(Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

La testimonianza di Ben Yedder

Nelle ultime ore, infatti, il calciatore francese ha ammesso in Tribunale: "Ho bevuto e bevuto per due, tre giorni… non ricordo cosa sia successo.. Non ero me stesso, so che è brutto, ma ero sotto l'effetto di alcool: sono una persona sola, ho difficoltà a fidarmi delle persone perché in passato sono stato tradito in parecchie storie.. Chiedo sinceramente scusa alla ragazza, alla mia famiglia".

L'ex Monaco era stato arrestato nella sua casa nella notte del 6 settembre, dopo aver accompagnato in macchina una ragazza di 23 anni e aver tentato un approccio sessuale esplicito senza il consenso di lei.