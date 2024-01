Beneficenza: Inter, Hellas Verona, Perugia e Chiellini partecipano al progetto “SosteniAMOci”

Il progetto, promosso da Andrea Onori e giunto alla sua terza edizione, partirà l'8 gennaio con la raccolta fondi provenienti da aste benefiche di maglie da calcio (Cuadrado, Kristin Carrer, Seghetti) e delle scarpe autografate di Chiellini

Sergio Pace Redattore

Lodevole iniziativa di beneficenza no-profit quella promossa dal progetto "SosteniAMOci", ideato da Andrea Onori e giunto alla sua terza edizione. L'8 gennaio le raccolte fondi provenienti da aste di beneficenza di maglie da calcio donate da società di Serie A e giocatori del calcio professionistico saranno destinate alla società di calcio per persone disabili "INSUPERABILI".

Inter, Hellas Verona, Perugia e Chiellini per il progetto di beneficenza "SosteniAMOci"

La terza edizione del progetto "SosteniAMOci" partirà il prossimo 8 gennaio con la raccolta di fondi provenienti da aste di beneficenza di maglie da calcio donate da club di Serie A e Serie C e da calciatori professionisti sulla piattaforma MEMORABID. Quest'anno l'iniziativa, promossa da Andrea Onori, ha lo scopo di destinare l'intero ricavato alla società di calcio per persone disabili "INSUPERABILI" della Fondazione EcoEridania. La società è presente in tutta Italia e conta 17 sedi, quasi 700 atleti/e 250 coach

I fondi raccolti saranno impiegati per contribuire alla ricostruzione di "Casa Insuperabili", ovvero l'ufficio centrale della società "INSUPERABILI" a Torino. La struttura ha subito ingenti danni dal 1° Novembre, come la rottura della caldaia e il conseguente allagamento, del valore stimato di circa €50.000. Inoltre, le somme raccolte saranno destinate anche per il ripristino del controsoffitto e dei materiali teamwear/merchandising danneggiati, oltreché per la pulizia dei locali e per il riacquisto di computer, schermi e scrivanie.

All'iniziativa hanno partecipato le società Inter, Hellas Verona e Perugia e l'ex capitano della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini. Nello specifico, il club nerazzurro ha donato la maglia autografata di Juan Cuadrado. L'Hellas, con il contributo importante della fondazione Hellas Verona, ha donato la maglia di Kristin Carrer, centrocampista classe 2002 appena passata in prestito al San Marino. Va sottolineato come la giocatrice stessa si sia mossa in prima persona contribuendo con una donazione.

Le maglie donate da Inter, Hellas Verona e Perugia messe all'asta per il progetto "SosteniAMOci"

Da parte della società AC Perugia Calcio è stata donata la maglia di Alessandro Seghetti. Infine Chiellini, che ha donato all'iniziativa benefica le sue scarpe autografate. Il progetto di beneficenza "SosteniAMOci" di Andrea Onori ha voluto ringraziare sentitamente società e calciatori/calciatrici che hanno partecipato all'iniziativa con un contributo importante e significativo, la società per disabili "INSUPERABILI" per aver mostrato grande entusiasmo per il progetto, "MEMORABID" per aver messo a disposizione dell'iniziativa la loro piattaforma per l'organizzazione delle aste e Arianna Pizzoni, graphic designer che ha contribuito con la realizzazione del logo del progetto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.