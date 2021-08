Benevento, Lapadula in posa a Capri: e i compagni ironizzano “Sei tu CR dula?”

L’attaccante italo-peruviano ha pubblicato sui social una foto da Capri e il compagno di nazionale Santiago Ormeño non ha perso occasione per ironizzare sul suo fisico alla Cristiano Ronaldo

Davide Capano

Gianluca Lapadula è tornato ad allenarsi con il Benevento, squadra con cui ha un contratto fino a giugno 2023, ma gli esperti di mercato dicono che l’italo-peruviano avrebbe chiesto il trasferimento in un altro club, visto che non vuole giocare in Serie B. Per questo il futuro del giocatore non ha per ora certezze sul futuro.

Intanto il 31enne ha pubblicato una foto sui suoi social da Capri, dove mostra il suo fisico a bordo di uno yacht con alle spalle un mare azzurrissimo, testimoniando di essere in buone condizioni fisiche per affrontare qualunque cosa gli capiti. Questo post non è stato trascurato da Santiago Ormeño, giocatore del León de México e suo compagno col Perù, che ha commentato ironizzando: “Sei tu CR dula?”.

Questo scatto non è sfuggito ai fan di Lapagol che hanno interagito con commenti e cuoricini. Ormai Gianluca, dopo la strepitosa Copa América giocata in Brasile, ha conquistato i tifosi della Blanquirroja con la sua dedizione alla causa e i gol segnati.

Il destino di Lapadula non è ancora definito, finora si sono vociferate offerte da diversi team: Celtic, Monaco, Leicester, Rangers, Udinese, Hellas Verona e America de México. L’attaccante al momento non ha chiuso nessuna trattativa, ma tutto far pensare che voglia restare in Italia per la famiglia.