Mendy, che nel 2021 venne arrestato in Inghilterra per stupro e molestie - accuse cadute nel 2023 - ha firmato con lo Zurigo un contratto fino al 2026 ed indosserà la maglia numero 3.

La carriera di Mendy

Mendy ha esordito nel 2011 con la maglia del Le Havre, con il quale ha giocato fino al 2013, anno in cui venne acquistato dall'Olympique Marsiglia per 4 milioni di euro. Nell'estate del 2016 passò al Monaco per 13 milioni più 2,5 di bonus e, coi monegaschi, vinse la Ligue 1. Nel 2017 il Manchester City lo acquistò per 57,5 milioni e fino al 2021, coi Citizens, ha vinto: 4 Premier League, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield ed 1 FA Cup. Nell'estate del 2018 si è laureato Campione del Mondo con la Nazionale Francese. Nel 2023, dopo la caduta dei capi d'accusa, firmò col Lorient.