Berlusconi a Monzello: “Il Monza in A è educativo per tanti ragazzi”

A margine della presentazione della targa dedicata al padre, Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: "Il Monza si afferma come club di serie A, tutto ciò può avere un seguito come fatto indicato per tanti giovani. Abbiamo intestato la targa a mio padre, che per me è stato un grande padre, e mi ha consentito, con la sua liquidazione, di fare tante belle cose".