Besiktas e Fenerbahce troppo caldi per il derby: un giocatore per parte “out” in allenamento

Darci dentro negli allenamenti in settimana in vista del derby è normale, ma a volte anche un po' meno...

Brutte notizie sono arrivate al Fenerbahçe prima del derby. Ferdi Kadıoğlu, 22enne centrocampista olandese del club turco, infortunatosi in allenamento, starà lontano dal campo per almeno 5-6 settimane per un infortunio al collaterale del ginocchio in cui è incappato in uno degli allenamenti settimanali pre-derby. A Istanbul weekend di doppio derby, sia maschile che femminile, fra Besiktas e Fenerbahce. Problemi anche per Umut Meraş, 25enne nazionale turco e difensore del Besiktas: si è scontrato con un compagno durante uno degli allenamenti svolti nell'ambito dei preparativi per il derby che i bianconeri giocheranno in trasferta con il Fenerbahçe domenica 19 dicembre nella 17esima settimana di Spor Toto Super League. Per lui frattura dell'osso nasale.