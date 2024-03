Besiktas, polverizzati in pochi minuti i biglietti per il derby: in molti rimasti a mani vuote…

I biglietti per il derby Beşiktaş-Galatasaray sono andati esauriti non appena sono stati rilasciati. Ci sono migliaia di tifosi del Beşiktaş che non possono acquistare i biglietti. Derby sold out!

I biglietti per il derby Beşiktaş-Galatasaray sono stati messi in vendita questa mattina venerdì 1 marzo, a soli due giorni dalla grande sfida cittadina.

Si prevedeva che i biglietti, messi in vendita alle 10:00 del mattino, andassero esauriti in breve tempo, in pochi minuti. E così è stato, anche questa volta. Proteste da parte dei tifosi, molti, che si sono messi in fila, senza riuscire ad acquistare il tagliando per il derby.