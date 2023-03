Blackpool, scontri con gli ultras del Burnley: 55enne in ospedale, ma muore per le ferite alla testa

Tragico evento. Gli scontri tra tifosi fuori dallo stadio al termine della sfida Blackpool e Burnley, gara valevole per il campionato di Championship, la Seconda ivisione inglese.

Al termine della gara di Championship terminata con il punteggio di 0-0 tra il Blackpool ed il Burnley, in seguito agli scontri avvenuti in un pub tra i due gruppi ultras un tifoso di casa è rimasto ucciso dopo aver subito una grave ferita in testa.