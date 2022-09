Bosnia, ultras del Zeljeznicar bruciano la bandiera degli ospiti

Durante il match valido per il campionato bosniaco tra Zeljeznicar e Sloga Doboj ne sono successe delle belle.

Prima del match gli ultras di casa hanno fatto partire diversi fuochi d'artificio e fumogeni per festeggiare i primi 101 anni del club di Sarajevo, gli stessi sostenitori hanno avuto modo di festeggiare dopo la partita anche la vittoria per 1 a 0 per le vie della città.