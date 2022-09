Botte, razzi e sangue prima di Nizza-Colonia: tifoso tedesco in gravi condizioni dopo volo di 5 metri

Scene di odio, follia e violenza inammissibili. Secondo quanto riferisce RMC Sport, due tifosi sono in gravi condizioni. In particolare uno, caduto dal livello superiore degli spalti facendo un volo di cinque metri. Le autorità locali hanno riferito che l’uomo è in terapia intensiva per le ferite riportate alla testa e al torace dopo la caduta. In 17 sono rimasti feriti a causa dei terribili scontri. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni per separare definitivamente i due gruppi rivali. Dal campo i capitani delle due squadre, Dante del Nizza e Jonas Hector del Colonia, hanno supplicato i tifosi di fermare gli scontri.