Boumé a piedi da Marsiglia a Parigi: 761 chilometri per vedere giocare Messi

Boumé Sama, noto influencer in Francia, aveva promesso che se Messi avesse firmato per il PSG avrebbe percorso a piedi con un pallone Marsiglia-Parigi, città distanti più di 700 chilometri. Ha mantenuto la parola data e lo ha mostrato sui...

L’arrivo di Lionel Messi a Parigi ha scatenato una follia senza eguali nel panorama calcistico mondiale. Il Paris Saint-Germain è riuscito a prendere l’argentino, nobilitando così la Ligue 1. Prima che tutto accadesse, Boumé Sama, noto youtuber francese, aveva fatto una promessa a tutti i suoi seguaci: “Se Leo firma per il PSG, andrò da Marsiglia a Parigi calciando un pallone per vederlo giocare al Parco dei Principi”. Detto fatto.

Attraverso i suoi social ha mostrato come è stata la sua avventura, accompagnato da un amico e dal famoso pallone.

Mercoledì si è concluso questo singolare percorso e la stessa società ha ringraziato il ragazzo per il gesto con un tweet, in cui si vede Boumé all’ingresso dello stadio parigino con in bella mostra la maglia numero 30 della Pulce.