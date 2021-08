Santo Domingo, il barbiere scolpisce Leo Messi sulla nuca del supertifoso!

Leo ha un fedele e sterminato gruppo di fan capace di fare qualsiasi follia in ogni angolo del mondo. L’ultima prova di “Messimania” arriva da un barbiere venezuelano della Repubblica Dominicana…

Il fanatismo che esiste per Lionel Messi in tutto il mondo ha portato a un evento unico addirittura nella Repubblica Dominicana… Sì, perché un fervente tifoso ha deciso di mettersi letteralmente sulla nuca il volto dell’argentino.

Mentre La Pulce si adatta alla sua nuova vita nella lussuosa Parigi, in un video, diventato virale sui social network, si vede un parrucchiere venezuelano disegnare il volto del sei volte Pallone d’Oro al cliente, con rasoio, pettine d’ordinanza, e foto di Messi sul cellulare a guidarlo nel lavoro.

Il fatto è avvenuto a Santo Domingo, dove Antonio (su Instagram @antonbarber01) ha deciso di plasmare qualcosa che la maggior parte dei tifosi considererà un’opera d’arte. Altri magari potranno giudicarla come una follia. “Chi ama il calcio, come me, sa che è un privilegio vedere giocare questo grande @leomessi. E ora più nel @psg, accanto a @neymarjr @k.mbappe”, ha scritto il barbiere sul suo profilo.