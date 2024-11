Bratislava-Milan, le formazioni ufficiali: Leao in panchina, si rivede Calabria dal 1′

Dopo la splendida vittoria per 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, il Milan è atteso da una trasferta in Slovacchia, dove affronterà lo Slovan Bratislava, attualmente fanalino di coda del girone con 4 sconfitte su 4 partite (solamente 2 gol segnati e ben 15 subiti). I precedenti tra le due squadre sono soltanto due, risalenti alle qualificazioni per la Champions League 1992/93: entrambe le sfide furono vinte dal Milan, con un netto 4-0 a San Siro e un 1-0 in trasferta. Lo Slovan torna a sfidare una squadra italiana dopo la fase a gironi di Europa League 2014/15, quando incappò in una doppia sconfitta contro il Napoli. Il Milan, invece, è a caccia della terza vittoria consecutiva in Champions League, un risultato che manca dai tempi di febbraio 2023. Dopo le recenti vittorie contro Bruges e Real Madrid, i rossoneri puntano a prolungare il loro buon momento nella competizione.