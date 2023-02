Bruges, solo gli idranti della Polizia evitano gli scontri pre-derby

Anche il sindaco Dirk De Fauw ha confermato che circolavano voci di protesta presso le abitazioni di persone contrarie all'arrivo del nuovo stadio. “La polizia ovviamente non permetterà ai tifosi di trasferirsi in Lange Molenstraat. In ogni caso, non ho concesso il permesso per un corteo, perché non ho ricevuto nemmeno la domanda. Non credo che i tifosi del Club Bruges debbano rivoltarsi contro il Cercle Bruges per esprimere la loro insoddisfazione per il complesso dossier dello stadio di calcio. Ci sono anche residenti in Lange Molenstraat che hanno presentato obiezioni e non sono sostenitori del Cercle Bruges".