Non potevi mettergli troppa pressione, non potevi avvicinarti troppo ... avevo capito che questo atteggiamento non gli piaceva. Lui vuole usare il campo da calcio come il suo palcoscenico , quindi l'arbitro deve fare un passo indietro. Esercitare il controllo, ma da più lontano".

Verratti e il bel gesto verso Brych

Un episodio, infine, che ha particolarmente colpito il (quasi ex) fischietto Brych riguarda Marco Verratti, ex centrocampista di Pescara, Psg e della Nazionale italiana: "Una volta venne da me dopo una partita in cui lo buttai fuori con un cartellino rosso. Il suo gesto mi fece capire che anche io facevo parte dell'azione, del calcio". Non è facile oggi trovare un arbitro, ancora in attività, che parli così della sua professione, spesso eccessivamente criticata dagli addetti ai lavori e non solo...