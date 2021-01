Bulgaria, inizia la carriera da “Mister” per Dimităr Berbatov: sulla panchina dell’Etar

L’ex Spurs e Manchester United nuovo vice allenatore dell’Etar, club della massima serie bulgara. Il quasi 40enne lavorerà gratis per acquisire esperienza e ottenere il patentino UEFA Pro

L’Etar ha assunto questa settimana Dimităr Berbatov come vice allenatore del coach. Aleksandar Tomash. Berbatov è un ex attaccante che ha giocato con la storica stella bulgara ai tempi del CSKA Sofia. Inizia così a Veliko Tărnovola, nel nord della Bulgaria, la carriera da tecnico dell’ex Manchester United, Tottenham e Bayer Leverkusen, squadre con le quali ha segnato un’epoca in Premier League e Bundesliga negli anni 2000.

A 39 anni, quasi 40, Berbatov, autore di 48 gol in Nazionale, aveva precedentemente svolto il ruolo di opinionista per Betfair e vari media. Parlando con l’agenzia AFP, lo stesso mister Tomash ha spiegato che Berbatov “lavorerà gratuitamente per acquisire l’esperienza di cui ha bisogno”. Obiettivo di Dimităr, che sicuramente darà sagge indicazioni agli attaccanti, è ottenere il patentino UEFA Pro per poi poter allenare qualsiasi team europeo.