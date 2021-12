Bundesliga, le valigie piene di ricordi per i tifosi affetti da demenza

Una bellissima iniziativa per ricordare: in alcuni stadi di Bundesliga ci sono valigie piene di oggetti calcistici che aiutano i malati di demenza a ricordare il loro passato...

Il miglior modo per ricordare un momento o un'emozione bella o brutta che sia è vedere un oggetto o una foto che riporta indietro la memoria. Soprattutto per chi ha più difficoltà. In diverse città della Bundesliga, negli ultimi anni si è studiato un metodo commovente. Le valigie con le vecchie attrezzature da calcio posso aiutare i malati di demenza a ricordare il passato. Fanny Boyn, infermiere qualificato e responsabile dell'inclusione dell'Amburgo (HSV), dopo aver scoperto questa possibilità, ha dichiarato: "Chi, se non noi con la nostra grande tradizione, dovremmo implementarla?".

L'idea, come riferisce zdf.de, nacque in Gran Bretagna ed è stata portata avanti per la prima volta in Germania nel 2018 al Fortuna Düsseldorf. Ad Amburgo, l'infermiere Boyn ha collaborato con studenti dell'Università di Scienze Applicate (HAW) per sviluppare raccomandazioni per il contenuto della valigia e il suo utilizzo nelle strutture di assistenza. La prima valigia, su cui hanno lavorato anche i colleghi di Boyn del dipartimento cultura dei tifosi, conteneva questi oggetti: un vecchio pallone, una vecchia abitudine, vecchie scarpe da calcio, la mascotte Dino Hermann, foto e articoli di giornale. Altri oggetti, come carte autografe hanno visto "la luce" dopo una chiamata dall'esterno.